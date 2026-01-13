Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps Théâtre du Château Jonzac

Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10.5 – 10.5 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Ce spectacle musical, conçu comme une véritable comédie de Broadway, nous plonge dans l’univers mythique de Cole Porter, figure incontournable de la comédie musicale américaine.

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

This musical, conceived as a veritable Broadway comedy, plunges us into the mythical world of Cole Porter, a key figure in American musical comedy.

