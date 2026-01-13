Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps Théâtre du Château Jonzac
Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps Théâtre du Château Jonzac vendredi 6 mars 2026.
Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 10.5 – 10.5 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Ce spectacle musical, conçu comme une véritable comédie de Broadway, nous plonge dans l’univers mythique de Cole Porter, figure incontournable de la comédie musicale américaine.
.
Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This musical, conceived as a veritable Broadway comedy, plunges us into the mythical world of Cole Porter, a key figure in American musical comedy.
L’événement Love Linda, la vie de Mrs Cole Porter Prélude au Printemps Jonzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac