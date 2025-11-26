LOVE, LIVE AND DEATH BIJOU Toulouse

LOVE, LIVE AND DEATH Mercredi 26 novembre, 19h00 BIJOU Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

Fin : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

Love, Live and Death – Compagnie de l’Inutile –

Un repas entièrement fait maison, bercé par la voix de Laetitia Bos, aussi à l’aise sur Mother des Pink Floyd que sur Telephone Call from Istanbul de Tom Waits. Elle est accompagnée au piano par Philippe Gelda, dont les arrangements inattendus donnent une saveur unique à ce moment musical.

Avec : Laetitia Bos (chant, jeu), Philippe Gelda (piano), Eric Vanelle (mise en scène, cuisine).

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/cieinutile/ »}] Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d’un bistro de quartier.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Performance musicale et gourmande