Love Locks Cyprien Gaillard et le readymade en héritage Le Centre Pompidou-Metz Metz

Love Locks Cyprien Gaillard et le readymade en héritage

En 2022, Cyprien Gaillard récupère les cadenas retirés du pont des Arts par la mairie de Paris. L’édifice historique menace alors de s’écrouler sous le poids de ces promesses d’amour bon marché que les touristes scellent par centaines aux parapets. Mais pour Gaillard, ces cadenas portent en eux, au même titre que le pont, la mémoire d’une histoire partagée que chacun a contribué à construire. Ils font partie de notre patrimoine. Sauvés de la déchèterie et transférés dans l’espace du musée, ils deviennent un ready-made qu’il convient aussi de préserver. L’œuvre est visible dans l’exposition Dimanche sans fin .Tout public

English :

In 2022, Cyprien Gaillard recovers the padlocks removed from the Pont des Arts by Paris City Hall. The historic edifice threatened to collapse under the weight of the cheap promises of love that tourists were sealing to the parapets by the hundreds. But for Gaillard, like the bridge itself, these padlocks carry the memory of a shared history that everyone has helped to build. They are part of our heritage. Rescued from the scrap heap and transferred to the museum, they become a ready-made that must also be preserved. The work can be seen in the Dimanche sans fin exhibition.

German :

Im Jahr 2022 sammelt Cyprien Gaillard die Vorhängeschlösser ein, die von der Pariser Stadtverwaltung vom Pont des Arts entfernt wurden. Das historische Bauwerk drohte damals unter der Last dieser billigen Liebesversprechen, die Touristen zu Hunderten an den Brüstungen versiegelten, zusammenzubrechen. Für Gaillard tragen diese Vorhängeschlösser jedoch ebenso wie die Brücke die Erinnerung an eine gemeinsame Geschichte in sich, an deren Aufbau jeder mitgewirkt hat. Sie sind Teil unseres Kulturerbes. Von der Müllhalde gerettet und in den Raum des Museums gebracht, werden sie zu einem Ready-made, das es ebenfalls zu bewahren gilt. Das Werk ist in der Ausstellung Dimanche sans fin (Endloser Sonntag) zu sehen.

Italiano :

Nel 2022, Cyprien Gaillard recuperò i lucchetti rimossi dal Pont des Arts dal Comune di Parigi. L’edificio storico rischiava di crollare sotto il peso di queste promesse d’amore a buon mercato che i turisti sigillavano a centinaia sui parapetti. Ma per Gaillard questi lucchetti portano con sé, proprio come il ponte, la memoria di una storia condivisa che tutti hanno contribuito a costruire. Fanno parte del nostro patrimonio. Salvati dalla discarica e trasferiti al museo, diventano un ready-made che deve essere conservato. L’opera è visibile nella mostra Dimanche sans fin .

Espanol :

En 2022, Cyprien Gaillard recuperó los candados retirados del Puente de las Artes por el Ayuntamiento de París. El histórico edificio corría peligro de derrumbarse bajo el peso de estas promesas de amor baratas que los turistas sellaban a los parapetos por centenares. Pero para Gaillard, estos candados llevan consigo, al igual que el puente, el recuerdo de una historia compartida que todos han contribuido a construir. Forman parte de nuestro patrimonio. Rescatados del vertedero y trasladados al museo, se convierten en un ready-made que también hay que conservar. La obra puede verse en la exposición Dimanche sans fin .

