Love Me On The Dancefloor By Undergroove Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Love Me On The Dancefloor By Undergroove

Du vendredi 19 au samedi 20 septembre 2025 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-09-19 22:30:00

fin : 2025-09-20 03:30:00

2025-09-19

Love me on the dancefloor



Disco & House all night long.

Un dancefloor pour lâhcer prise, délier les corps, vibrer ensemble.

Un lieu rempli de possibles, d’émancipation, de liberté.

Un hommage à la culture club, à l’énergie underground, la vie qui déborde. Viens danser. Viens aimer.



Doza (M. Town Circle)



Doza, digger, danseur et co-fondateur du collectif de DJs M. Town Circle, est un artiste passionné de musique électronique qui s’inspire des scènes de Chicago, Detroit et NYC. Il défend une vision authentique et underground de la House Music sous toutes ses formes.



Maeve (Zéro Zéro)



Diggeuse de Black Music depuis toute jeune, c’est en passant plusieurs années en Angleterre que son amour pour le Disco, la Soul ou encore la House 90s s’est développé. Aujourd’hui sur Marseille et co fondatrice du ZERO ZERO, Maeve enchaîne les sets sur vinyles et continue d’accroître sa selecta. Avec une affection particulière pour des morceaux samplés dans d’autres genres musicaux.









Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Love me on the dancefloor



Disco & House all night long.

A dancefloor where you can let go, untie your bodies and vibrate together.

A place full of possibilities, emancipation and freedom.

A tribute to club culture, underground energy and life overflowing

German :

Love me on the dancefloor



Disco & House all night long.

Ein Dancefloor, um loszulassen, die Körper zu lockern und gemeinsam zu vibrieren.

Ein Ort voller Möglichkeiten, Emanzipation und Freiheit.

Eine Hommage an die Clubkultur, an die Underground-Energie, an das Leben, das überfließt

Italiano :

Amami sulla pista da ballo



Disco & House per tutta la notte.

Una pista da ballo dove lasciarsi andare, liberare il proprio corpo e vibrare insieme.

Un luogo pieno di possibilità, emancipazione e libertà.

Un tributo alla cultura dei club, all’energia underground, alla vita che scoppia

Espanol :

Ámame en la pista de baile



Disco y House toda la noche.

Una pista de baile donde dejarse llevar, liberar el cuerpo y vibrar juntos.

Un lugar lleno de posibilidades, emancipación y libertad.

Un homenaje a la cultura de club, a la energía underground, a la vida a flor de piel

