LOVE ME TENDER LA CAVE POÉSIE Toulouse

LOVE ME TENDER

LA CAVE POÉSIE

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Revoici Love me tender, une émission de radio unique au Monde 24 h non-stop de lectures de lettres d’amour en public depuis la Cave Po’ !

Où que vous soyez… chez vous, dans un bain chaud, dans votre voiture, au bureau ou dans les bras de votre dernier amour, laissez-vous happer par une multitude de mots d’amour. Libre à vous de tendre l’oreille ou de prendre la parole…

Venez lire une lettre que vous destinez à quelqu’un qui nous écoute, une lettre que vous avez reçu, une lettre que vous avez trouvée, que vous enverrez un jour, ou la correspondance d’un auteur que vous aimez… Les micros sont ouverts, la parole vous est donnée.

Émission diffusée en direct sur les ondes de FMR, Radio Booster, Radio Campus, radio Fil de l’eau, Canal sud, RMP, radio Octopus, radio R d’Autan… et dans le monde entier sur Radio Cave Po’ ! .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

English :

Welcome back to Love me tender, the only radio show of its kind in the world: 24 hours of non-stop public readings of love letters from the Cave Po?!

