Love on trial | Avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Love on trial | Avant-première

Vendredi 27 février 2026 de 20h30 à 23h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Séance présentée par les Amba’ du Méjan, en partenariat avec Le Printemps du Méjan, avec blind-test cinéma en début de projection.

En partenariat avec l’association du Méjan.

Synopsis

Jeune idole de la pop en pleine ascension, Mai commet l’irréparable tomber amoureuse, malgré l’interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mai est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontés à une machine implacable, les deux amants décident de se battre pour défendre leur droit le plus universel celui d’aimer.



De Kôji Fukada

Avec Kyoko Saito, Yuki Kura, Erika Karata .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Screening presented by Les Amba’ du Méjan, in partnership with Le Printemps du Méjan, with a film quiz at the beginning.



In partnership with the Méjan association.

