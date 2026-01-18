Love & passion au Brasero pour la St Valentin Boisse-Penchot

Love & passion au Brasero pour la St Valentin

2b rue du château bas Boisse-Penchot Aveyron

Dance, repas et cadeaux au Brasero.

Menu à 25€

Feuilleté de St Jacques ou Foie gras et sa compotée d’oignons, pain aux noix,

Gambas flambées au whisky risotto ou blanquette de veau riz,

Cygne de la cheffe

Réservations conseillées 09 81 41 12 09 25 .

2b rue du château bas Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09

