Love Songs Gonzalo Bustos Ensemble Sillages Le Quartz Brest

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
2026-04-03
Exprimer l’indicible par la musique et célébrer l’amour dans sa dimension la plus pure, c’est l’ambition de ce programme. L’inventivité contemporaine de Caroline Shaw répond à la liberté rythmique de John Adams ; l’intensité émotionnelle de L’Adagietto de Gustav Mahler, dans une transposition pour septuor à cordes, offre une méditation poignante sur la passion et la perte. Quant à la création mondiale de Gonzalo Bustos, Love Song, elle rend hommage à la beauté, au désir et à la tendresse. Ici, l’amour rime, sans artifice, avec sincérité et profondeur.
Programme
John Adams Shaker, Loops
Caroline Shaw, Blueprint
Gustav Mahler, Adagietto(adaptation de Gonzalo Bustos)
Gonzalo Bustos, Love Song
Informations pratiques
Durée 1h.
Tout public.
Réservation recommandée. .
