Love Songs Gonzalo Bustos Ensemble Sillages Le Quartz Brest

Love Songs Gonzalo Bustos Ensemble Sillages

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

2026-04-03

Exprimer l’indicible par la musique et célébrer l’amour dans sa dimension la plus pure, c’est l’ambition de ce programme. L’inventivité contemporaine de Caroline Shaw répond à la liberté rythmique de John Adams ; l’intensité émotionnelle de L’Adagietto de Gustav Mahler, dans une transposition pour septuor à cordes, offre une méditation poignante sur la passion et la perte. Quant à la création mondiale de Gonzalo Bustos, Love Song, elle rend hommage à la beauté, au désir et à la tendresse. Ici, l’amour rime, sans artifice, avec sincérité et profondeur.

Programme

John Adams Shaker, Loops

Caroline Shaw, Blueprint

Gustav Mahler, Adagietto(adaptation de Gonzalo Bustos)

Gonzalo Bustos, Love Song

Informations pratiques

Durée 1h.

Tout public.

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

