LOVE ZONE BIJOU Toulouse

LOVE ZONE Mercredi 26 novembre, 21h30 BIJOU Haute-Garonne

Début : 2025-11-26T21:30:00 – 2025-11-26T23:00:00

Fin : 2025-11-26T21:30:00 – 2025-11-26T23:00:00

Love Zone – Cie Marlène Rostaing –

Trois artistes réunies pour un trio musical intense, libre et engagé. Love Zone explore un paysage sonore riche : de la transe brute à la fragilité lyrique, avec une puissance féminine qu’on aimerait entendre plus souvent.

Avec : Charlène Moura, Marion Pouessel, Marlène Rostaing.

BIJOU 123 avenue de Muret, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie https://www.le-bijou.net/ https://www.facebook.com/bijouconcert/?locale=fr_FR

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/love_zonemusic/ »}] Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d’un bistro de quartier.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Transe Lyrisme