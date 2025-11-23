LOV’EDITION 2025 Journée Cosy et Inspi Mariage Domaine de Tilh Loubieng

LOV’EDITION 2025 Journée Cosy et Inspi Mariage

Domaine de Tilh 1843 Route d’Ozenx Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Un salon du mariage organisé par Lov’Edition pour rencontrer les meilleurs prestataires locaux dans une ambiance conviviale, festive et pleine d’inspirations.

11h Café d’accueil

11h30 Présentation nouvelle collection robes et costumes

De 12h à 15h Restauration sur place

14h30 Présentation nouvelle collection robes et costumes

15h Bar à choux et dégustation en live

16h Fermeture des portes au public .

Domaine de Tilh 1843 Route d’Ozenx Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 88 04 domainedetilh@gmail.com

