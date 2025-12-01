Loveless Affairs Club Cabaret Neo X Pqmv Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Loveless Affairs Club Cabaret Neo X Pqmv

Vendredi 19 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.56 – 8.56 – 12.84 EUR

Début : 2025-12-19 23:00:00

fin : 2025-12-19 05:00:00

2025-12-19

PQMV et Neo Collectif vous invitent à une nuit de fête et de pur plaisir au Cabaret Aléatoire, le vendredi 19 décembre 2025, de 23h à 05h, avec Jennifer Loveless, Break A Leg, KSU et Anisetta.

Un pont de musique unira les esprits et les destins de notre ville bien-aimée avec la capitale de la transgression nocturne par excellence Berlin. L’étoile internationale Jennifer Loveless fera trembler les murs du Cabaret Aléatoire avec son énergie unique, devenue une référence dans les milieux queer et dans la scène de la musique électronique de ces dernières années.



Artiste pluridisciplinaire, ses créations naviguent dans tout le spectre des émotions. Jennifer Loveless fait preuve d’une polyvalence qui va du malicieux au profond, du coquin au tendre, du délicat au percutant. Elle s’aventure dans des recoins inattendus de l’air du temps pour nourrir sa propre créativité. En même temps, JLO peut à la fois stimuler votre sérotonine et gratter des cicatrices émotionnelles. Ses sets, taillés pour faire vibrer les corps, couvrent un large spectre house et glissent vers la techno avec chaleur. En tant que productrice, elle figure régulièrement dans les “Best Of” de Resident Advisor, Bandcamp et Pitchfork.



Pour accompagner cette icône, un autre artiste basé à Berlin viendra caresser les âmes nocturnes de Marseille Break a Leg, résident du festival Château Perché. Et enfin, ne pourraient manquer des pépites musicales de la scène locale KSU, résidente du collectif Pata Negra, et le duo Anisetta, du collectif Neo.



Une nuit qui s’annonce embrasée et sans règles autres que celles, indispensables, du respect réciproque, pour garantir un environnement sûr et l’amusement de toutes et tous ❤





→ Jennifer Loveless (Berlin, GERMANY) Progressive House, Breakbeat

Jennifer Loveless est devenue une icône de la scène club internationale, surtout dans les cercles queer, avec des sets et des productions qui marquent les esprits par leur force et leur caractère unique.





→ Break A Leg (Berlin, GERMANY) Progressive House, Breaks, Techno

Évoluant avec fluidité et jouant avec les frontières des genres, les mix de Break A Leg trouvent toujours l’équilibre entre communion collective et voyage introspectif. Producteur·rice artistique et DJ résident·e du festival Château Perché, iel s’engage à promouvoir des événements queer, militants et inclusifs.





→ KSU (Marseille, FRANCE) Breaks, Bass

KSU est une DJ marseillaise et membre fondatrice du collectif Pata Negra. Réputée pour ses sets dynamiques et évolutifs, elle offre des voyages sonores empreints de rythmes intenses et d’influences épicées. Avec ses sonorités entraînantes qui mélangent

les latin vibes et la techno clubbing, KSU

crée l’émeute sur les dancefloors avec une

énergie solaire et contagieuse.





→ Anisetta (Marseille, FRANCE) Breaks, Progressive Trance, Techno

Le duo Anisetta, membre du collectif marseillais Neo, offre des expériences musicales éclectiques ancrées dans le rythme. Le projet combine les percussions traditionnelles de la Méditerranée avec les codes de l’électro contemporaine, évoluant sans cesse autour d’une seule mission repousser les limites et émouvoir le public par la surprise. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

PQMV and Neo Collectif invite you to a night of partying and pure pleasure at Cabaret Aléatoire on Friday, December 19, 2025, from 11pm to 5am, with Jennifer Loveless, Break A Leg, KSU and Anisetta.

German :

PQMV und Neo Collectif laden Sie zu einer Nacht der Party und des puren Vergnügens im Cabaret Aléatoire ein, am Freitag, den 19. Dezember 2025, von 23:00 bis 05:00 Uhr, mit Jennifer Loveless, Break A Leg, KSU und Anisetta.

Italiano :

PQMV e Neo Collectif vi invitano a una notte di festa e di puro piacere al Cabaret Aléatoire, venerdì 19 dicembre 2025, dalle 23 alle 5, con Jennifer Loveless, Break A Leg, KSU e Anisetta.

Espanol :

PQMV y Neo Collectif le invitan a una noche de fiesta y puro placer en el Cabaret Aléatoire, el viernes 19 de diciembre de 2025, de 23h00 a 5h00, con Jennifer Loveless, Break A Leg, KSU y Anisetta.

