Lovely Brive Festival 2026

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-19

2026-07-11

Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.

Du 16 au 19 juillet

Au Parc des 3 Provinces Brive .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

