LOVELY BRIVE FESTIVAL 2026 PARC DES 3 PROVINCES Brive La Gaillarde

FESTIVAL PRODUCTION PRÉSENTE : LOVELY BRIVE FESTIVAL 2026 – PARC DES 3 PROVINCESLe LOVELY BRIVE FESTIVAL vous donne rendez-vous du 16 au 19 juillet 2026 au Parc des 3 Provinces à Brive la Gaillarde (19). Ce festival familial et féminin accueille chaque année le meilleur des artistes de la scène française et internationale pour vous faire vivre une expérience unique à plus de 50 000 festivaliers. Le LOVELY BRIVE Festival, c’est bien plus que de la musique !Programmation :- Jeudi 16/07 (18h00) : CHARLOTTE CARDIN GAETAN ROUSSEL SKIP THE USE – Vendredi 17/07 (18h00) : KATY PERRY SUZANE MARGUERITE – Samedi 18/07 (17h00) : VANESSA PARADIS BEN MAZUE JEREMY FREROT STEA – Dimanche 19/07 (17h00) : YANN MULLER AYA NAKAMURA ZAHO LUIZA Contact PMR : 05 19 59 00 64 / clementine.frechinos@festivalproduction.fr
PARC DES 3 PROVINCES . 19100 Brive La Gaillarde 19