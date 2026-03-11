Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 17 juillet Brive-la-Gaillarde
Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 17 juillet Brive-la-Gaillarde vendredi 17 juillet 2026.
Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 17 juillet
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.
Au programme: Katy Perry/ Suzane,/Marguerite
Au Parc des 3 Provinces Brive .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 17 juillet Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme