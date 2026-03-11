Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 18 juillet Brive-la-Gaillarde
Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 18 juillet Brive-la-Gaillarde samedi 18 juillet 2026.
Lovely Brive Festival 2026: Soirée du 18 juillet
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Festival de musique à taille humaine, accueillant tout aussi bien les artistes phares de la scène nationale et internationale que les jeunes pousses de la région.
Au programme: Ben Mazué/Stea/Jérémy FREROT/Vanessa Paradis
Au Parc des 3 Provinces Brive .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
