Low Tech Mania Testons, inventons, partageons Manufacture des Capucins Vernon

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi, Place Jean-Paul II Vernon Eure

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-25 16:00:00

2025-07-18 2025-07-25

Vous avez envie de découvrir la low tech autrement et de vous retrousser les manches ?

Rejoignez La Milpa pour un atelier Low Tech Mania à la Manufacture des Capucins !

Un moment créatif et collectif, pour choisir et mener ensemble un projet low tech utile.

️ Apportez vos outils et rejoignez-nous pour imaginer et construire autrement !

️ Gratuit & entrée libre

Que vous soyez bricoleur / bricoleuse, curieux ou simplement motivé à créer ensemble, cet atelier est ouvert à tous en solo, en famille ou entre amis !

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi, Place Jean-Paul II Vernon 27200 Eure Normandie

English : Low Tech Mania Testons, inventons, partageons

Would you like to discover low tech in a different way and roll up your sleeves?

?? Join La Milpa for a Low Tech Mania workshop at Manufacture des Capucins!

? A creative and collective moment, to choose and carry out together a useful low tech project.

?? Bring your tools and join us to imagine and build differently!

?? Free admission

? Whether you’re a do-it-yourselfer, curious or simply motivated to create together, this workshop is open to everyone solo, with family or friends!

German :

Sie haben Lust, Low Tech einmal anders zu entdecken und die Ärmel hochzukrempeln?

?? Schließen Sie sich La Milpa für einen Low Tech Mania Workshop in der Manufacture des Capucins an!

? Ein kreativer und kollektiver Moment, um gemeinsam ein nützliches Low-Tech-Projekt auszuwählen und durchzuführen.

?? Bringen Sie Ihre Werkzeuge mit und schließen Sie sich uns an, um anders zu denken und zu bauen!

?? Kostenlos & freier Eintritt

? Ob Sie ein Bastler / eine Bastlerin, neugierig oder einfach nur motiviert sind, gemeinsam etwas zu erschaffen, dieser Workshop ist für alle offen? allein, mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Volete scoprire il low tech in modo diverso e rimboccarvi le maniche?

?? Unitevi a La Milpa per un workshop di Low Tech Mania alla Manufacture des Capucins!

? Un momento creativo e collettivo, per scegliere e realizzare insieme un utile progetto low tech.

?? Portate i vostri strumenti e unitevi a noi per immaginare e costruire in modo diverso!

?? Ingresso libero

? Che siate amanti del fai-da-te, curiosi o semplicemente motivati a creare insieme, questo workshop è aperto a tutti, da soli, con la famiglia o con gli amici!

Espanol :

¿Le gustaría descubrir la baja tecnología de una forma diferente y arremangarse?

?? ¡Únete a La Milpa en un taller de Low Tech Mania en la Manufacture des Capucins!

? Un momento creativo y colectivo, para elegir y realizar juntos un proyecto low tech útil.

?? ¡Trae tus herramientas y únete a nosotros para imaginar y construir de forma diferente!

?? Entrada gratuita

? Tanto si eres un aficionado al bricolaje, un curioso o simplemente te motiva crear juntos, este taller está abierto a todo el mundo: ¡solo, en familia o con amigos!

