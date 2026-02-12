LOWDY WILLIAMS / DJ HAZE / DJ ODB DIMANCHE BISTROT Rennes Samedi 21 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Live / Dj set

En botanique on a le choix. Laisser pousser les mauvaises herbes ou cultiver de jolies fleurs. Lowdy Williams décide de composer avec les deux. Torturé par le doute et tourmenté par une quête insatiable de lumière, il aborde la dévaluation de soi, la perte de sens, son rapport paradoxal aux autres mais aussi l’espoir d’un lendemain plus apaisé, dans un rap de crooner aux influences Soul, Jazz et Chanson Française. Il a beau s’enterrer six pieds sous terre, son for intérieur le pousse à remonter vers la lumière.

[Instagram](https://www.instagram.com/lowdy_williams/?hl=fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T21:30:00.000+01:00

DIMANCHE BISTROT 24 rue d’Antrain, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

Dimanchebar.rennes@gmail.com



