LOWN Extended JASS CLUB PARIS Paris jeudi 12 février 2026.

Un souffle venu des steppes d’Asie centrale, des percussions empruntées aux rues animées de Caracas, l’écho des coupoles bleues de Samarcande : la musique de LOWN dessine un jazz contemporain en mouvement, ouvert et résolument voyageur.

Après un premier album salué par la presse, le groupe revient avec un nouveau répertoire à la fois poétique et jubilatoire, mêlant mélodies fluides et rythmiques affirmées, quelque part entre Orient, Balkans et Amérique latine.

Alexis Bajot-Nercessian / piano

Hugo Rivière / contrebasse

Pierre Demange / batterie, duduk

Charlotte Isenmann / flûte

Léo Jeannet / bugle, trompette

Nils Wekstein / percussions

Le jeudi 12 février 2026
de 20h30 à 21h30
payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


