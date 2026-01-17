LOWN, JASS CLUB PARIS, PARIS

LOWN Jeudi 12 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T19:30:00+01:00 – 2026-02-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-12T21:30:00+01:00 – 2026-02-12T22:30:00+01:00

Un souffle venu des steppes d’Asie centrale, des percussions empruntées aux rues animées de Caracas, l’écho des coupoles bleues de Samarcande : la musique de LOWN dessine un jazz contemporain en mouvement, ouvert et résolument voyageur. Après un premier album salué par la presse, le groupe revient avec un nouveau répertoire à la fois poétique et jubilatoire, mêlant mélodies fluides et rythmiques affirmées, quelque part entre Orient, Balkans et Amérique latine. *19h30* LOWN Trio **Alexis Bajot-Nercessian** / piano **Hugo Rivière** / contrebasse **Pierre Demange** / batterie, duduk *21h30* LOWN Extended Alexis Bajot-Nercessian / piano Hugo Rivière / contrebasse Pierre Demange / batterie, duduk **Charlotte Isenmann** / flûte **Léo Jeannet** / bugle, trompette **Nils Wekstein** / percussions

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01

