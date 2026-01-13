LOWN Trio JASS CLUB PARIS Paris
Un souffle venu des steppes d’Asie centrale, des percussions empruntées aux rues animées de Caracas, l’écho des coupoles bleues de Samarcande : la musique de LOWN dessine un jazz contemporain en mouvement, ouvert et résolument voyageur.
Après un premier album salué par la presse, le groupe revient avec un nouveau répertoire à la fois poétique et jubilatoire, mêlant mélodies fluides et rythmiques affirmées, quelque part entre Orient, Balkans et Amérique latine.
Alexis Bajot-Nercessian / piano
Hugo Rivière / contrebasse
Pierre Demange / batterie, duduk
Le jeudi 12 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
