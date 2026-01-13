LOWN Trio JASS CLUB PARIS Paris

Un souffle venu des steppes d’Asie centrale, des percussions empruntées aux rues animées de Caracas, l’écho des coupoles bleues de Samarcande : la musique de LOWN dessine un jazz contemporain en mouvement, ouvert et résolument voyageur.

Après un premier album salué par la presse, le groupe revient avec un nouveau répertoire à la fois poétique et jubilatoire, mêlant mélodies fluides et rythmiques affirmées, quelque part entre Orient, Balkans et Amérique latine.

Alexis Bajot-Nercessian / piano

Hugo Rivière / contrebasse

Pierre Demange / batterie, duduk

LOWN dessine un jazz contemporain en mouvement, qui navigue entre l’Asie, Caracas et Samarcande.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T19:30:00+02:00_2026-02-12T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

