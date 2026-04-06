L’Oxyg’Hem Polincove
L’Oxyg’Hem Polincove lundi 6 avril 2026.
Polincove
L’Oxyg’Hem
Polincove Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
16ème édition
En ce lundi de Pâques, avec le Comité des Fêtes de Polincove, partez à pied ou en VTT sur les chemins escarpés de la Vallée de la Hem.
3 parcours VTT 55, 40 et 30 km
2 parcours pédestre 8 et 12 km
Tarif 6€ (VTT) et 4€ (marche) Enfants (- 12 ans) 1€ .
Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 70 55 64 81 oxyghem@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Oxyg’Hem Polincove a été mis à jour le 2026-01-26 par CPETI Région Audruicq
À voir aussi à Polincove (Pas-de-Calais)
- Exposition Miniatures Agricoles Polincove 12 avril 2026
- Flash sur les légumes régionaux Polincove 17 avril 2026