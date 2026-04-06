Polincove

L’Oxyg’Hem

Polincove Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

16ème édition

En ce lundi de Pâques, avec le Comité des Fêtes de Polincove, partez à pied ou en VTT sur les chemins escarpés de la Vallée de la Hem.

3 parcours VTT 55, 40 et 30 km

2 parcours pédestre 8 et 12 km

Tarif 6€ (VTT) et 4€ (marche) Enfants (- 12 ans) 1€ .

Polincove 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 70 55 64 81 oxyghem@gmail.com

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English :

L’événement L’Oxyg’Hem Polincove a été mis à jour le 2026-01-26 par CPETI Région Audruicq