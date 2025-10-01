LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE Langogne

LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE Langogne mercredi 1 octobre 2025.

LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE

Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-04

Le film documentaire Lozère entre ciel et terre de Benoit COLOMB emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère, anciennement province du Gévaudan. Un lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités.

De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saisons. C’est l’un des plus hauts départements de France, un véritable château d’eau avec 437 cours d’eau et 1000 sources.

C’est l’un des rares à posséder sur le plan géologique les quatre roches basalte, granite, calcaire et schiste.

Ces paysages variés dessinent un territoire aux facettes multiples, où celui qui aime observer ne peut qu’être émerveillé. Un véritable havre d’exception, en harmonie avec sa faune et sa flore, qui nous offre un univers riche, où l’on peut apprécier la biodiversité qui nous entoure. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

The documentary film « Lozère entre ciel et terre » by Benoit COLOMB takes viewers on a journey of discovery through the landscapes of the department of Lozère, formerly the province of Gévaudan. This unspoilt region offers its inhabitants and visitors many unique features.

German :

Der Dokumentarfilm « Lozère entre ciel et terre » von Benoit COLOMB nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Landschaften des Departements Lozère, der ehemaligen Provinz Gévaudan. Ein unberührter Ort, der den Menschen, die ihn bewohnen oder durchqueren, zahlreiche Einzigartigkeiten bietet.

Italiano :

Il film-documentario « Lozère entre ciel et terre » di Benoit COLOMB accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei paesaggi del dipartimento della Lozère, ex provincia di Gévaudan. È un luogo incontaminato che offre molte caratteristiche uniche a chi ci vive o lo attraversa.

Espanol :

El documental « Lozère entre ciel et terre », de Benoit COLOMB, lleva al espectador a descubrir los paisajes del departamento de Lozère, antigua provincia de Gévaudan. Se trata de un lugar virgen que ofrece numerosas singularidades a quienes lo habitan o transitan.

