LOZERE, ENTRE CIEL ET TERRE Saint-Chély-d’Apcher 2 juillet 2025 07:00

Lozère

LOZERE, ENTRE CIEL ET TERRE 130 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Ce film documentaire emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère.

Un lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités. De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saisons.

Ces paysages variés dessinent un t

Ce film documentaire emmène les spectateurs à la découverte des paysages du département de la Lozère.

Un lieu préservé qui offre à ceux qui l’habitent ou le traversent de nombreuses singularités. De l’Aubrac à la Margeride en passant par les Grands Causses et les Cévennes, le spectateur est plongé dans l’univers incroyable de ces terres au fil des saisons.

Ces paysages variés dessinent un territoire aux facettes multiples, où celui qui aime observer ne peut qu’être émerveillé. .

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

This documentary film takes viewers on a journey of discovery through the landscapes of the Lozère department.

This unspoilt region offers its inhabitants and visitors many unique features. From the Aubrac to the Margeride, via the Grands Causses and the Cévennes, viewers are plunged into the incredible world of these lands as the seasons go by.

These varied landscapes form a t

German :

Dieser Dokumentarfilm nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise durch die Landschaften des Departements Lozère.

Ein unberührter Ort, der den Menschen, die ihn bewohnen oder durchqueren, zahlreiche Einzigartigkeiten bietet. Vom Aubrac über die Margeride bis hin zu den Grands Causses und den Cevennen taucht der Zuschauer im Laufe der Jahreszeiten in die unglaubliche Welt dieser Landstriche ein.

Diese vielfältigen Landschaften zeichnen ein Bild des Landes

Italiano :

Questo documentario accompagna lo spettatore alla scoperta dei paesaggi del dipartimento della Lozère.

È un luogo incontaminato che offre molte caratteristiche uniche a chi ci vive o lo attraversa. Da Aubrac a Margeride, passando per i Grands Causses e le Cévennes, lo spettatore si immerge nell’incredibile mondo di queste terre al variare delle stagioni.

Questi paesaggi variegati formano un t

Espanol :

Este documental lleva al espectador a descubrir los paisajes del departamento de Lozère.

Se trata de un lugar virgen que ofrece numerosas singularidades a quienes viven en él o lo atraviesan. De Aubrac a Margeride, pasando por las Grands Causses y las Cevenas, el espectador se sumerge en el increíble mundo de estas tierras a medida que cambian las estaciones.

Estos variados paisajes forman un t

L’événement LOZERE, ENTRE CIEL ET TERRE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-06-23 par Conseil Départemental