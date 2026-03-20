L’Ozonnaise Salle des fêtes Rene Rochegue Ozon

L’Ozonnaise

Salle des fêtes Rene Rochegue En face du restaurant le Panoramic Ozon Ardèche

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

gratuit moins 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Trois parcours 5,5 km, 10 km , 16 km dénivelé respectif 200 m, 400 m et 650 m départ 8H à 10H30 tous parcours de 10H30 à 12H30- 5,5 ou 10 km

clôture 17H

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Salle des fêtes Rene Rochegue En face du restaurant le Panoramic Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 47 84 76 alain.sassolas@orange.fr

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English :

Three courses 5.5 km, 10 km , 16 km altitude difference 200 m, 400 m and 650 m respectively start 8H to 10H30 all courses from 10H30 to 12H30 5.5 or 10 km

end at 5pm

L’événement L’Ozonnaise Ozon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche