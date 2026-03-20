L’Ozonnaise Salle des fêtes Rene Rochegue Ozon
L’Ozonnaise Salle des fêtes Rene Rochegue Ozon dimanche 12 avril 2026.
L’Ozonnaise
Salle des fêtes Rene Rochegue En face du restaurant le Panoramic Ozon Ardèche
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
gratuit moins 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Trois parcours 5,5 km, 10 km , 16 km dénivelé respectif 200 m, 400 m et 650 m départ 8H à 10H30 tous parcours de 10H30 à 12H30- 5,5 ou 10 km
clôture 17H
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Salle des fêtes Rene Rochegue En face du restaurant le Panoramic Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 47 84 76 alain.sassolas@orange.fr
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English :
Three courses 5.5 km, 10 km , 16 km altitude difference 200 m, 400 m and 650 m respectively start 8H to 10H30 all courses from 10H30 to 12H30 5.5 or 10 km
end at 5pm
L’événement L’Ozonnaise Ozon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche