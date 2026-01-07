[LRV] Atelier Photo Nature dans les jardins Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS

Le projet Environnement La rue Verte du CPA Maurice Ravel, vous propose un atelier Nature dédié à la photo. De la Neige est prévue, avec les flocons, un autre univers s’ouvre à nous, invitants les habitants à immortaliser par la photographie, un moment dans ses jardins parisiens.

La Rue Verte vous propose un atelier photo Nature afin profitant des conditions météorologique dans ses jardins.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation recommandé : ndubois@laligue.org

Tout public.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

