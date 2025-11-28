L&S PALAIS DE LA BIÈRE Poitiers

L&S Vendredi 28 novembre, 20h30 PALAIS DE LA BIÈRE Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Une histoire d’amitié en musique

Accompagnée de ses percussions, son ukulélé et de sa guitare, Laly chante les airs connus d’hier et d’aujourd’hui auxquels vient se compléter Sylvain avec ses guitares. De cette union naît L&S, un duo Pop/blues.

L&S propose un répertoire très large, de Bruno Mars à Postmodern Jukebox en passant par Oldelaf et Bilie Eilish. Comme ils le disent, Laly et Sylvain écoutent de tout et ont essayé plusieurs styles musicaux. Ils se sont cherchés plusieurs années avant de décider de reprendre des titres à la sauce pop/rock ! Pour ce duo, Laly est au ukulélé et au washboard (Les percussions sont vite arrivées dans sa vie!) et Sylvain est à la guitare.

PALAIS DE LA BIÈRE 250 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 64 72 14 56

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/lalyetsylvain/ »}, {« data »: {« author »: « L&S DUO », « cache_age »: 86400, « description »: « Et c’est avec un immense plaisir que nous vous pru00e9sentons les images de notre teaser 2023, ru00e9alisu00e9 et montu00e9 par Keurdialement. nC’est une saison qui s’achu00e8ve, et on vous pru00e9pare du00e9ju00e0 quelques nouveautu00e9s pour l’annu00e9e prochaine….nMerci pour vos partages, commentaires, messages privu00e9s qui nous ont fait chaud au coeur tout au long de cette saison estivale ! nTo be continued… nnLaly & Sylvain », « type »: « video », « title »: « L&S – TEASER 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WoSCKlqEJfo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WoSCKlqEJfo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCK7NYP_RogYr_In3v5wlQlw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

Bières artisanales, cuisine maison et concerts live dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Pop-blues Ukulélé