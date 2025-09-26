Ls Zaccros sur la route Sur le marché Donzy

Sur le marché Place Gambetta Donzy Nièvre

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

« Les Zaccros sur la route » ce sont des spectacles d’art de la rue. Projet artistique de l’association Alarue et le Melting Pot de Pougny. Au programme

– le 26 septembre, à 18h30, sur le parking de la salle des fêtes à Pougny, spectacle « Viens, on invente un chemin » par la compagnie Les Vivaces. Théâtre tout public à partir de 10 ans, durée 1h. Buvette et restauration sur place.

– le 27 septembre, à 11h30, sur le marché hebdomadaire de Donzy, spectacle « Solitude.S » par la compagnie La Migration. Spectacle de cirque, tout public, durée 30 minutes. Avec également la fanfare de la Lyre Donziaise à 10h15.

– le 28 septembre, à 11h30, devant la mairie, sur le marché hebdomadaire de Cosne, spectacle « Solitude.S » par la compagnie La Migration. Spectacle de cirque, tout public, durée 30 minutes. .

Sur le marché Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 33 28 44

