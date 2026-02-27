LSF café-signes Brasserie le Gaulois Vichy
LSF café-signes Brasserie le Gaulois Vichy vendredi 27 mars 2026.
LSF café-signes
Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy Allier
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Autour d’un verre rencontrons nous pour des conversations en Langues des signes Française ( LSF) .
Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lsf03100@gmail.com
English :
Let’s get together over a drink and have a chat in French Sign Language (LSF).
