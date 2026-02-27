LSF café-signes Brasserie le Gaulois Vichy

LSF café-signes

Brasserie le Gaulois 105 avenue des Celestins Vichy Allier

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Autour d’un verre rencontrons nous pour des conversations en Langues des signes Française ( LSF) .

lsf03100@gmail.com

English :

Let’s get together over a drink and have a chat in French Sign Language (LSF).

