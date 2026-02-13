L’@telier des petits curieux, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon

L’@telier des petits curieux Jeudi 26 février, 10h30 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Tu aimes les dragons, la magie et les choix impossibles ? Viens créer ton histoire interactive avec Moiki, où c’est toi qui décides du destin du héros !

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

