LU, BN et Cie – Visite guidée, Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 11:00 – 12:30

Gratuit : non 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Tout public, Adulte

La visite permet de découvrir le riche passé industriel de Nantes dont LU reste le symbole. Au fil des siècles, la ville développe un savoir-faire qui va profondément marquer son territoire et sa population. Pour adultes et ados à partir de 15 ans Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/



Afficher la carte du lieu Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

