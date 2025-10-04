Lu et partagé Médiathèque Les Silos Chaumont

Entrée gratuite

Envie de partager vos coups de cœur ?

Retrouvez-nous autour d’un café et d’une petite gourmandise pour échanger vos lectures, vos découvertes ou simplement écouter les autres. Un moment convivial pour discuter, s’inspirer et repartir avec de nouvelles idées à explorer !

Médiathèque Les Silos 7-9 avenue Foch 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 https://silos.ville-chaumont.fr/ https://www.instagram.com/lessilos_chaumont/;https://www.facebook.com/mediathequesiloschaumont/ Situés au cœur du quartier de la gare de Chaumont, les silos abritent depuis 1994 une médiathèque riche et insolite. La dénomination rappelle qu’à l’origine, le bâtiment était une coopérative agricole, caractéristique de l’architecture des années 1930. Le projet de réhabilitation a permis de conserver les anciennes trémies à grain, qui traversent les étages de part en part révélant un bâtiment de verre impressionnant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le bâtiment a obtenu en 2011 le label « patrimoine du XXème siècle » délivré par le ministère de la culture. Le bâtiment s’est refait une beauté entre 2022 et 2024 et témoigne de l’identité « Ville du graphisme » de Chaumont, avec sa nouvelle signalétique colorée imaginée par le studio Baldinger.Vu-Huu.

La médiathèque les silos propose une offre multiple et cohérente de 40 000 documents en accès libre répartis sur 3 niveaux, accessibles au public 30h par semaine. Au premier niveau se trouvent tous les documents relatifs aux loisirs dont l’espace ludothèque, au deuxième le pôle savoirs dont le fonds local et au troisième étage le pôle lectures dont l’espace petite enfance.

Les silos veillent également sur un fonds prestigieux de 285 manuscrits et 200 incunables et plus de 30 000 documents anciens divers. Ils accueillent également les réserves de la collection d’affiches anciennes et contemporaines de la Ville de Chaumont sous la responsabilité du Signe – centre national du graphisme. Parkings

