Informations pratiques

Bassurels

LU JONG MOUVEMENTS TIBÉTAINS

Aire de Côte Bassurels Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-17

Stage de Lu Jong et des outils de l’intuition. Développez vos sens subtils et affinez votre boussole intérieure pour le soin et le bien-être. Plus d’informations et réservations par téléphone. Possibilité de réserver votre hébergement et les repas à l’écogîte.

Rendez-vous à l’écogîte d’étape Aire de Côte, au cœur du Parc national des Cévennes, du 17 au 21 octobre, pour un stage de Lu Jong (mouvements Tibétains) et des outils de l’intuition. Développez vos sens subtils et affinez votre boussole intérieure pour le soin et le bien-être.

Plus d’informations et réservations par téléphone.

Possibilité de réserver votre hébergement et les repas à l’écogîte. .

Aire de Côte Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 7 52 04 20 56

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English :

Lu Jong Workshop and Tools for Intuition. Develop your subtle senses and refine your inner compass for healing and well-being. For more information and reservations, please call. You can book your lodging and meals at the eco-lodge.

L’événement LU JONG MOUVEMENTS TIBÉTAINS Bassurels a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère