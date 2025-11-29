LU JONG YOGA TIBÉTAIN Bassurels

LU JONG YOGA TIBÉTAIN

Aire de Côte Bassurels Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Session d’introduction, ouverte à tous, de Lu Jong Yoga tibétain, mouvements de la montagne. Rendez-vous au gîte d’étape d’Aire de Côte, samedi 29 novembre, de 10h à 12h30. Atelier animé par Zoé Lachenal. Prix libre et conscient.

Pour ceux qui le souhaitent, l’atelier est suivi par un repas partagé en auberge espagnole. .

Aire de Côte Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 9 70 03 56 62 contact@airedecote.fr

English :

Introductory session, open to all, of Lu Jong: Tibetan yoga, mountain movements. Meet at the gîte d’étape d’Aire de Côte, Saturday November 29, from 10am to 12:30pm. Workshop led by Zoé Lachenal. Price free and conscious.

German :

Für alle offene Einführungssitzung von Lu Jong: Tibetisches Yoga, Bewegungen aus den Bergen. Treffpunkt: Gîte d’étape d’Aire de Côte, Samstag, 29. November, 10:00-12:30 Uhr. Workshop unter der Leitung von Zoé Lachenal. Preis frei und bewusst.

Italiano :

Sessione introduttiva, aperta a tutti, di Lu Jong: yoga tibetano, movimenti in montagna. Appuntamento al gîte d’étape dell’Aire de Côte, sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 12.30. Condotto da Zoé Lachenal. Prezzo libero e consapevole.

Espanol :

Sesión de iniciación, abierta a todos, de Lu Jong: yoga tibetano, movimientos de montaña. Cita en la casa rural de Aire de Côte, el sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 12.30 h. Dirigido por Zoé Lachenal. Precio libre y consciente.

