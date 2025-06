Lubbon en Fêtes – Lubbon 28 juin 2025 07:00

Landes

Lubbon en Fêtes Lubbon Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Samedi 10h à 17h rassemblement de voitures, motos et mobylettes ; 19h soirée Carcasses.

Dimanche journée marché gourmand et artisanal ; 11h messe ; 11h45 démonstration des pompiers de Losse ; 12h apéro-repas animé par le duo les Feux de la Rampe.

Samedi, on passe la journée (10h-17h) près de l’étang pour un rassemblement de voitures, motos et mobylettes avec à 11h une balade. Des animations rythmeront la journée et des grillades régaleront les estomacs affamés. A 19h, direction la salle des fêtes pour une soirée Carcasses.

On rattaque le Dimanche avec un marché gourmand et artisanal. A 11h, on prie à la messe, à 11h45 on assiste à une démonstration des pompiers de Losse et ensuite on se rend à l’apéro-repas animé par le duo Les Feux de la Rampe. .

Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 60 64

English : Lubbon en Fêtes

Saturday: 10 a.m. to 5 p.m. gathering of cars, motorcycles and mopeds; 7 p.m. Carcasses evening.

Sunday: all-day gourmet and craft market; 11am mass; 11:45am demonstration by Losse firefighters; 12pm aperitif and meal hosted by duo Les Feux de la Rampe.

German : Lubbon en Fêtes

Samstag: 10 bis 17 Uhr Treffen von Autos, Motorrädern und Mopeds; 19 Uhr Carcasses-Abend.

Sonntag: Tagsüber Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt; 11 Uhr Gottesdienst; 11.45 Uhr Vorführung der Feuerwehr von Losse; 12 Uhr Aperitif-Essen mit Unterhaltung durch das Duo Les Feux de la Rampe.

Italiano :

Sabato: dalle 10 alle 17 raduno di auto, moto e ciclomotori; alle 19 serata delle carcasse.

Domenica: mercatino gastronomico e artigianale; ore 11.00 messa; ore 11.45 dimostrazione dei vigili del fuoco di Losse; ore 12.00 aperitivo e cena a cura del duo Les Feux de la Rampe.

Espanol : Lubbon en Fêtes

Sábado: de 10.00 a 17.00 horas, concentración de coches, motos y ciclomotores; 19.00 horas, velada de carcasas.

Domingo: mercado gastronómico y artesanal; misa a las 11.00 h; demostración de los bomberos de Losse a las 11.45 h; aperitivo y comida a las 12.00 h a cargo del dúo Les Feux de la Rampe.

