Lubbon

Lubbon en Fêtes

Lubbon Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Vibrez au rythme des fêtes de Lubbon ! Le Comité des Fêtes vous réserve un week-end chaleureux et festif en pleine nature.

Samedi 27 juin Dès 10h, participez à un grand jeu de piste pédestre avec repas grillade/glace inclus (sur inscription). À 12h, profitez de la buvette et de la restauration au bord de l’étang. À 20h, place à l’exotisme avec la Soirée Réunionnaise animée en musique ! Savourez un menu complet avec rougail saucisse sur réservation avant le 20 Juin.

Dimanche 28 juin Dès 10h, rendez-vous à l’étang pour le Marché gourmand et artisanal. Célébrez la messe à 11h, partagez un bon repas à la buvette dès 12h, et amusez-vous autour de jeux anciens en bois. Le tout rythmé par l’ambiance musicale d’HK Animation. .

Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 83 33 66

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English : Lubbon en Fêtes

L’événement Lubbon en Fêtes Lubbon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Landes d’Armagnac