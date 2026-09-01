Luberon film festival 5ème édition à Pertuis Cinéma Le Luberon Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Luberon film festival 5ème édition à Pertuis

Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre 2026. Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-30

La 5ème édition du Luberon Film Festival se déroulera du 30 septembre au 4 octobre à Pertuis.

Au programme :



Luberon Film Festival — 5ᵉ Édition (Trophée de la Lavande d’Or)

Lieu : Pertuis (Cinéma Le Luberon, Salle Croze, Place Jean-Jaurès, Cours de la République)



Tarif : 5 € la séance (Tous les films sont présentés en avant-première)



Jury : Agnès Soral, Mathilde Bayle, Alexis Caro, Xavier Inbona



– MERCREDI 30 SEPTEMBRE :

15h00 – 19h00 : Exposition photo/film L’Absent (du 30 septembre au 4 octobre — Le Syndrome du Jumeau perdu) — Salle Croze

18h00 : Cérémonie d’ouverture de la 5ᵉ édition du Luberon Film Festival, en présence du Jury et de Monsieur le Maire. La cérémonie sera suivie d’un concert du groupe Dalia Noir et d’un apéritif d’accueil — Place Jean-Jaurès

19h15 : Film d’ouverture — NOTRE SALUT (Hors compétition), réalisé par Emmanuel Mare — Cinéma Le Luberon



– JEUDI 1ᵉʳ OCTOBRE

(Séances scolaires organisées en matinée et l’après-midi)

14h00 : UN CŒUR FIDÈLE (En compétition), un film de Julia Pas Solvas

15h00 – 19h00 : Séance de dédicace du livre de Fabienne Bichet, Moi, Fabienne B, Mauvaise fille chez Textuel — Salle Croze

19h00 : TU NE JUGERAS POINT (En compétition), un film de Sabrina Nouchi — Cinéma Le Luberon



– VENDREDI 2 OCTOBRE

(Séances scolaires organisées en matinée et l’après-midi)

10h30 – 12h00 : Moment convivial : Partie de boules traditionnelle avec les invités et les membres du Jury — Cours de la République

14h30 : REPOSE EN PAIX SI TU PEUX (En compétition), un film d’Ongolo Charly

19h00 : FAUSSE NOTE (En compétition), un film d’Alexandre Arcady

21h00 : L’IDÉE QU’ON S’EN FAISAIT (Hors compétition), un film de Sabrina Nouchi — Cinéma Le Luberon



– SAMEDI 3 OCTOBRE

10h30 : ROMA ELASTICA (En compétition), un film de Bertrand Mandico

14h00 : SELECTION COURTS MÉTRAGES (En compétition)

17h00 : SELECTION COURTS MÉTRAGES (Hors compétition)

19h00 : QUELQUES MOTS D’AMOUR (En compétition), un film de Rudi Rosenberg — Cinéma Le Luberon



– DIMANCHE 4 OCTOBRE

14h00 : LE CORSET (En compétition), film d’animation réalisé par Louis Clichy

18h00 : Film de clôture — L’HOMME DES SIGNES (Hors compétition), un film de Zhor Fassi-Fihri, présenté en présence de l’acteur Vincent Elbaz

19h40 : Cérémonie de remise des Lavandes d’Or, suivie d’un concert de Salime.B et de l’apéritif de clôture — Cinéma Le Luberon & Salle Croze



Contact & Informations : contact@l-f-f.fr .

Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 64 24 contact@luberonfilmfestival.fr

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English :

The 5th edition of the Luberon Film Festival will take place from September 30 to October 4 in Pertuis.

L’événement Luberon film festival 5ème édition à Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis