Lubersac – Visite guidée de l’église Saint-Étienne Église Saint-Etienne Lubersac

Lubersac – Visite guidée de l’église Saint-Étienne Église Saint-Etienne Lubersac samedi 20 septembre 2025.

Lubersac – Visite guidée de l’église Saint-Étienne Samedi 20 septembre, 11h00 Église Saint-Etienne Corrèze

Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les richesses architecturales et le mobilier de l’église Saint-Étienne de Lubersac.

Visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Visite réalisée en partenariat avec la mairie de Lubersac.

Samedi 20 septembre à 11h.

Rdv devant l’église. Gratuit.

Renseignements : 05 55 84 95 66

Église Saint-Etienne 17 Rue de la Prade, 19210 Lubersac, France Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine L’église, primitivement construite vers le XIe siècle, a été agrandie à la fin du 12e, et remaniée au XIVe siècle, époque à laquelle paraissent avoir été refaites les voûtes du transept. A l’intérieur, chapiteaux romans reproduisant tous des scènes se rapportant soit à l’histoire de saint Etienne martyre, soit à la vie du Christ ou des apôtres.

Lubersac – Visite guidée de l’église Saint-Étienne lubersac visite guidée

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise