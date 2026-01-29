LUBERUN Trail à La Bastide des Jourdans La Bastide-des-Jourdans
LUBERUN Trail à La Bastide des Jourdans La Bastide-des-Jourdans samedi 25 avril 2026.
LUBERUN Trail à La Bastide des Jourdans
La Bastide-des-Jourdans Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Trail 100 % nature dans le Luberon.
Première édition • 25 avril 2026.
Formats accessibles & sportifs.
Événement responsable.
La Bastide-des-Jourdans 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 71 34 68 admin@runexperience.org
English :
100% nature trail in the Luberon.
First edition ? April 25, 2026.
Accessible & sporty formats.
Responsible event.
L’événement LUBERUN Trail à La Bastide des Jourdans La Bastide-des-Jourdans a été mis à jour le 2026-01-29 par Sud Luberon Tourisme