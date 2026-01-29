LUBERUN Trail à La Bastide des Jourdans

La Bastide-des-Jourdans Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Trail 100 % nature dans le Luberon.

Première édition • 25 avril 2026.

Formats accessibles & sportifs.

Événement responsable.

.

La Bastide-des-Jourdans 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 71 34 68 admin@runexperience.org

English :

100% nature trail in the Luberon.

First edition ? April 25, 2026.

Accessible & sporty formats.

Responsible event.

