LUBIANA – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

LUBIANA Début : 2026-03-04 à 20:30. Tarif : – euros.

« Il n’y a pas de musique du monde, mais de la musique pour le monde. » LubianaGardienne d’un temple musical sans frontières, interprète, musicienne de kora et compositrice belgo-camerounaise, Lubiana nous entraîne dans un univers qui fascine par la richesse de ses sonorités venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du nord. Basée sur l’émotion, la musique de Lubiana est un habile alliage de songwriting pop et de mélodies aériennes où, terre et ciel, timbres cristallins et sons organiques, semblent lancer des appels et se répondre à la manière des « call and response » du blues et du gospel afro-américain. Au coeur de ses morceaux s’entrechoquent mélodies ancestrales provenant de son incroyable maîtrise de la kora, sonorités urbaines et rémanences de la musique classique. Des influences à l’apparence lointaines que cette Lubiana a réussi à transposer dans un style cohésif, traversé de syncrétismes. A l’image de son visage singulier – yeux bleu-vert encadrés d’une chevelure Afro hyper graphique -, la musique de Lubiana est une toile empreinte de contrastes, évoquant un monde moderne de plus en plus métissé. Ses voyages à travers le Cameroun, le Mali, la Gambie et le Sénégal, enrichis de ses expériences sur les scènes des open mic de Londres, Paris et Los Angeles ont nourri cette artiste globe-trotteuse au même titre que ses études classiques et de chant jazz au conservatoire de Leuven – Lemmensinstituut. Le prochain album de Lubiana est le reflet d’une quête musicale arborescente. Au fil de titres qui célèbrent la nuance, on découvre quelques-unes parmi les sources d’inspiration qui ont accompagné cette musicienne à travers son voyage : les enseignements du maitre de la kora, Toumani Diabaté, que l’on peut entendre sur Mali, la trace en filigrane des voix de Lauryn Hill et de Lianne la Havas – avec lesquelles Lubiana partage l’amour pour la folk et la soul -, en passant par des affinités électives que cette chanteuse a tissé avec des musiciens comme l’artiste franco-rwandais Gaël Faye. Au fil des titres en anglais et en français de l’album, Lubiana dévoile ses multiples facettes, comme si elle dessinait un motif en étoile qui flotte à la surface d’une pierre précieuse.Première partie : LILUne musique pop aux accents jazz et folk. Une voix chaleureuse et puissante. Des mélodies intimistes aux textes personnels et sensibles. Après de nombreuses expériences de groupe, celle du seule en scène est une première. De nouvelles sensations, un partage d’émotions, elle dévoile en chanson des morceaux de vie avec une pointe d’humour. Une guitare, un ukulélé et des voix qui se superposent, LIL saura vous transporter dans un cocon de poésie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86