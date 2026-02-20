Lubiana et Najoi Bel Hadj Festival Bruissements d’Elles COMPLET Montlouis-sur-Loire

Lubiana et Najoi Bel Hadj Festival Bruissements d’Elles COMPLET

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 28.5 EUR

28.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Gardienne d’un temple musical sans frontières, interprète, musicienne de kora et compositrice belgo-camerounaise, Lubiana nous entraîne dans un univers qui fascine par la richesse de ses sonorités venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du nord. 1re partie Najoi Bel Hadj.

Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles et de la saison culturelle de Montlouis, venez applaudir Lubiana. Basée sur l’émotion, la musique de Lubiana est un habile alliage de songwriting pop et de mélodies aériennes où, terre et ciel, timbres cristallins et sons organiques, semblent lancer des appels et se répondre à la manière des call and response du blues et du gospel afro-américain. En première partie de soirée, Najoi Bel Hadj vous offre un concert intime et poignant. Une voix, une guitare et un récit délicat et puissant sur la quête de sens et d’amour. Célébrant les arts et les talents au féminin, le festival Bruissements d’Elles illumine de nombreux lieux de Touraine Tout public 28.5 .

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Guardian of a musical temple without borders, performer, kora musician and composer from Belgium and Cameroon, Lubiana draws us into a universe that fascinates us with its wealth of sounds from Africa, Europe and North America. Part 1: Najoi Bel Hadj.

