LUBIANA – LO BOLEGASON Castres Cedex

LUBIANA Début : 2026-04-10 à 19:30. Tarif : – euros.

LUBIANAGardienne d’un temple musical sans frontières, accompagnant M dans le projet Lamomali, Lubiana nous transporte dans son univers émouvant et fascinant, façonné par la richesse de ses sonorités venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du nord. Sa musique conjugue avec finesse songwriting pop et mélodies aériennes où, terre et ciel, timbres cristallins et sons organiques, semblent lancer des appels et se répondre à la manière des “call and response” du blues et du gospel afro-américain. Entremêlant mélodies ancestrales, sonorités urbaines et rémanences de la musique classique, Lubiana tisse une toile empreinte de contrastes nourrie par son amour pour la soul et la folk, évoquant un monde moderne de plus en plus métissé. Sur son dernier album sorti en 2024 “Terre Rouge”, Lubiana dévoile ses multiples facettes, comme si elle dessinait un motif en étoile qui flotte à la surface d’une pierre précieuse. Préparez-vous à avoir le souffle coupé ! Saf Feh (1ère partie)Flamboyante figure de proue de Saf Feh, Sabrina Kerfah en est surtout l’âme sauvage, le cœur enfiévré et la force motrice. Présence magnétique et virevoltante, énergie débridée, timbre puissant, tantôt ébréché tantôt onctueux : l’artiste franco-algérienne captive par la force magistrale et l’intensité de son interprétation. C’est avec deux langues que Saf Feh raconte d’où elle vient et où elle va… Le français côtoie une forte dose de Darija (arabe dialectal algérien), ancrant ses racines africaines dans ses textes et torsadant sa voix limpide aux sinueuses modulations orientales qui ont bercé son enfance. Deux cultures, une histoire où les mots s’entremêlent aux rythmes du Maghreb, d’Afrique de l’ouest et à l’énergie de la soul. Sur scène elle sera accompagnée par Guilhem Vienot, bassiste et guitariste touche à tout dont les palettes sonores s’inspirent du oud et du guembri. Une musique nomade, métissée, empreinte de valeurs humanistes, de partage et de fête. Irrésistible !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LO BOLEGASON Passage Claude NOUGARO 81103 Castres Cedex 81