LUBIANA – SALLE NOUGARO Toulouse

LUBIANA Début : 2026-04-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec sa kora comme boussole, Lubiana nous entraîne dans un voyage musical sensible et sans frontières. Belgo-camerounaise, elle mêle folk, soul, pop et mélodies venues d’Afrique de l’Ouest dans une musique organique et habitée. Cet album, capte l’essence de ses racines camerounaises et de ses explorations. Les titres, chantés en français, anglais et langues africaines, tissent des récits personnels et universels, rendant hommage aux ancêtres, à la nature et aux femmes africaines. Sa voix lumineuse répond aux cordes de sa kora comme une mémoire vivante, une passerelle entre les cultures. Une artiste singulière et rayonnante que nous vous invitons à voir à la Salle Nougaro.Lubiana : Kora / chantMENTION PRESSE : « Son disque, plein d’entrelacs de voix et de cordes, embrasse avec une grande douceur ses origines africaines. » RFIGenre : Folk / Soul / Pop / Musique du MondeSpécificité : Nouvel AlbumPlacement : Libre assisDurée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31