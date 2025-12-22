Lubna Cadiot (x7) Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:30 – 21:30

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Lubna Cadiot (x7) est une quête, un puzzle où sept femmes et un homme recomposent leurs identités à travers les silences et les non-dits de leur famille et de leur pays. De la France à l’Algérie, de la Côte d’Ivoire au Maroc, ces personnages cherchent les traces d’un passé qui les façonne, entre transmission et désir féminin. À travers une mise en scène factuelle et sensible, ce spectacle mêle émotions et questionnements, dévoilant comment l’héritage familial influence nos chemins de vie. « Mais j’étais pas très loin. C’est pour vous dire à quel point on n’est jamais très loin. À partir de 12 ans | Durée : 1h Auteur.ice : Anais Allais BenboualiCompagnie : La Prise MultipleMise en scène : Timothée Godineau – Le RoyComédienn.es : Anne Brégeon, Emilie Picherie, Fréderic Touffe & Gwenaëlle Seillé – SulmontCréation lumière : Clément DesbenoitCrédit photo : La Prise Multiple

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323514



