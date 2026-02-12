Luc Arbogast Le Chant des Pierres à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Luc Arbogast Le Chant des Pierres à la Croisée à Lopérec.

✨ UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À LOPÉREC ✨

Le samedi 7 mars 2026 à 20h30, l’église Saint-Pérec accueille un artiste au parcours singulier et à la voix incomparable Luc Arbogast, pour son spectacle “Le Chant des Pierres”.

Reconnu au niveau national après sa participation à The Voice en 2013, Luc Arbogast n’a jamais cessé de faire vibrer les publics par son univers unique, mêlant chants médiévaux, tradition et création contemporaine.

Aujourd’hui, il revient à l’essentiel la rencontre directe avec le public, dans des lieux choisis pour leur acoustique et leur âme.

À Lopérec, il offrira une expérience musicale rare, où chaque note trouvera un écho dans la pierre.

Église Saint-Pérec Lopérec

Samedi 7 mars 2026

20h30 (portes ouvertes dès 19h30)

Billetterie 25 €

https://www.helloasso.com/…/concert-luc-arbogast-samedi…

Buvette & petite restauration assurées au bar La Croisée

Un spectacle vivant, un lieu chargé d’histoire et une voix qui transporte — ne manquez pas ce moment rare au cœur des Monts d’Arrée. .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

