Luc Delahaye · Le bruit du monde Jeu de Paume Paris

Luc Delahaye · Le bruit du monde Jeu de Paume Paris vendredi 10 octobre 2025.

Depuis vingt-cinq ans, ses photographies, le plus souvent de grandes dimensions et en couleur, proposent une représentation des désordres du monde contemporain. De la guerre d’Irak à celle d’Ukraine, d’Haïti à la Libye, des conférences de l’OPEP à celles de la COP, Delahaye explore le bruit du monde et les lieux censés le réguler.

Parfois réalisées en une seule prise, parfois véritables compositions assemblées par ordinateur pendant des mois à partir de fragments d’images, les photographies de Luc Delahaye sont toujours une rencontre, qu’elle soit immédiate ou différée, avec un réel. Un réel qu’il s’agit d’énoncer, dans une forme de retrait documentaire, sans démonstration : « Arriver par une forme d’absence, par une forme d’inconscience peut-être, à une unité avec le réel. Une unité silencieuse. La pratique de la photographie est une chose assez belle : elle permet cette réunification de soi avec le monde ».

Cette exposition, la première à Paris depuis 2005, offre un regard rétrospectif sur vingt-cinq ans de création. Elle rassemble une quarantaine de grands formats, certains inédits et réalisés pour l’occasion, une vidéo autour du conflit syrien à laquelle Luc Delahaye travaille depuis de longues années, ainsi qu’une grande installation dans un format nouveau pour l’artiste.

Né en 1962, grand photoreporter de guerre dans les années 1990 et ancien membre de l’agence Magnum, Luc Delahaye fait partie d’une génération de photographes qui a retravaillé l’articulation entre pratiques documentaires et artistiques. Après avoir diffusé ses images par la presse et le livre d’auteur, il s’est tourné à partir des années 2000 vers le grand format et le mur de la galerie, tout en conservant à ses images un ancrage documentaire et en continuant de traiter de sujets liés à l’actualité.

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

mardi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 9,50 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-01-04T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-10T11:00:00+02:00_2025-10-10T19:00:00+02:00;2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-12T11:00:00+02:00_2025-10-12T19:00:00+02:00;2025-10-14T11:00:00+02:00_2025-10-14T21:00:00+02:00;2025-10-15T11:00:00+02:00_2025-10-15T19:00:00+02:00;2025-10-16T11:00:00+02:00_2025-10-16T19:00:00+02:00;2025-10-17T11:00:00+02:00_2025-10-17T19:00:00+02:00;2025-10-18T11:00:00+02:00_2025-10-18T19:00:00+02:00;2025-10-19T11:00:00+02:00_2025-10-19T19:00:00+02:00;2025-10-21T11:00:00+02:00_2025-10-21T21:00:00+02:00;2025-10-22T11:00:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-23T11:00:00+02:00_2025-10-23T19:00:00+02:00;2025-10-24T11:00:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00;2025-10-25T11:00:00+02:00_2025-10-25T19:00:00+02:00;2025-10-26T11:00:00+02:00_2025-10-26T19:00:00+02:00;2025-10-28T11:00:00+02:00_2025-10-28T21:00:00+02:00;2025-10-29T11:00:00+02:00_2025-10-29T19:00:00+02:00;2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T19:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T19:00:00+02:00;2025-11-01T11:00:00+02:00_2025-11-01T19:00:00+02:00;2025-11-02T11:00:00+02:00_2025-11-02T19:00:00+02:00;2025-11-04T11:00:00+02:00_2025-11-04T21:00:00+02:00;2025-11-05T11:00:00+02:00_2025-11-05T19:00:00+02:00;2025-11-06T11:00:00+02:00_2025-11-06T19:00:00+02:00;2025-11-07T11:00:00+02:00_2025-11-07T19:00:00+02:00;2025-11-08T11:00:00+02:00_2025-11-08T19:00:00+02:00;2025-11-09T11:00:00+02:00_2025-11-09T19:00:00+02:00;2025-11-11T11:00:00+02:00_2025-11-11T21:00:00+02:00;2025-11-12T11:00:00+02:00_2025-11-12T19:00:00+02:00;2025-11-13T11:00:00+02:00_2025-11-13T19:00:00+02:00;2025-11-14T11:00:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00;2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00;2025-11-16T11:00:00+02:00_2025-11-16T19:00:00+02:00;2025-11-18T11:00:00+02:00_2025-11-18T21:00:00+02:00;2025-11-19T11:00:00+02:00_2025-11-19T19:00:00+02:00;2025-11-20T11:00:00+02:00_2025-11-20T19:00:00+02:00;2025-11-21T11:00:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T11:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00;2025-11-25T11:00:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00;2025-11-26T11:00:00+02:00_2025-11-26T19:00:00+02:00;2025-11-27T11:00:00+02:00_2025-11-27T19:00:00+02:00;2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00;2025-12-02T11:00:00+02:00_2025-12-02T21:00:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T11:00:00+02:00_2025-12-04T19:00:00+02:00;2025-12-05T11:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-07T11:00:00+02:00_2025-12-07T19:00:00+02:00;2025-12-09T11:00:00+02:00_2025-12-09T21:00:00+02:00;2025-12-10T11:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T11:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-14T11:00:00+02:00_2025-12-14T19:00:00+02:00;2025-12-16T11:00:00+02:00_2025-12-16T21:00:00+02:00;2025-12-17T11:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T11:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T11:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T11:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-21T11:00:00+02:00_2025-12-21T19:00:00+02:00;2025-12-23T11:00:00+02:00_2025-12-23T21:00:00+02:00;2025-12-24T11:00:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-25T11:00:00+02:00_2025-12-25T19:00:00+02:00;2025-12-26T11:00:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T11:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-28T11:00:00+02:00_2025-12-28T19:00:00+02:00;2025-12-30T11:00:00+02:00_2025-12-30T21:00:00+02:00;2025-12-31T11:00:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-01T11:00:00+02:00_2026-01-01T19:00:00+02:00;2026-01-02T11:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T11:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-04T11:00:00+02:00_2026-01-04T19:00:00+02:00

Jeu de Paume 1, place de la Concorde 75001 Paris