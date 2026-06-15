Luc-la-Primaube

Luc en fête

Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le Comité d’Animation de Luc vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !

Au programme théâtre, concours de pêche, brasucade, grillades, musique, DJ, feu d’artifice, vide-grenier, pétanque et animations pour les enfants.

Manèges et buvette tout le week-end. .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie contact_animationluc@yahoo.com

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English :

The Luc Events Committee invites you to join us for a festive and fun-filled weekend!

L’événement Luc en fête Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)