Luc en fête Luc-la-Primaube
Luc en fête Luc-la-Primaube vendredi 3 juillet 2026.
Luc-la-Primaube
Luc en fête
Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le Comité d’Animation de Luc vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial !
Au programme théâtre, concours de pêche, brasucade, grillades, musique, DJ, feu d’artifice, vide-grenier, pétanque et animations pour les enfants.
Manèges et buvette tout le week-end. .
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie contact_animationluc@yahoo.com
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English :
The Luc Events Committee invites you to join us for a festive and fun-filled weekend!
L’événement Luc en fête Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)