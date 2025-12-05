Luc en lumière Luc-sur-Mer

Luc en lumière

Venez célébrer le début des festivités de fin d’année lors de l’événement Luc en Lumière!

Profitez de trois jours d’illuminations et d’animations qui se tiendront au Parc de la Baleine et sur la Place du Petit Enfer.

L’événement se déroule les 5, 6 et 7 décembre.

Vendredi 5 décembre Inauguration des illuminations de Noël par Monsieur le Maire à 18H30 au Parc de la Baleine. Défilé des Chevaliers et concert dès 17h15.

Samedi 6 décembre Dès 15H30, animations avec Bulle déambule et Gospel de Noël. Fin des animations à 20H.

Dimanche 7 décembre Dès 15H30, découvrez La Bulleuse et Sweet Ice Feerie. Les Échassiers marcheurs de rêves seront également présents. Fin des animations à 20H.

Infos Pratiques

Des stands de chocolat chaud, vin chaud, jus de fruits et gâteaux seront disponibles tout au long du week-end au fond du Parc de la Baleine.

L’accès est gratuit et ouvert à tous. .

Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35 communication@lucsurmer.fr

English :

Hot chocolate, mulled wine, fruit juice and cake stands will be available all weekend long at the back of Parc de la Baleine

