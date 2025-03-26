LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE – LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE – LUC LANGEVIN – L’ILLUSIONNISTE Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Luc Langevin est enfin de retour avec un tout nouveau spectacle de grande envergure. Au sommet de son art et en parfaite maîtrise de son talent unique, il exécute avec finesse et précision des numéros de grandes illusions, créés sur mesure avec son complice de toujours, le magicien Stéphane Bourgoin. Dans un écrin de lumière où la magie opère, les effets sont époustouflants et touchants à la fois, la musique nous envoûte et nous transporte. Le quatrième spectacle de l’illusionniste frappe l’imaginaire. Il explore la dualité entre la tête et le cœur, nous invitant dans un monde fabriqué de toutes pièces pour fuir le réel. Un spectacle étonnant qu’il présentera dans toute la Francophonie et un peu partout à travers le monde au cours des prochaines années. Equipe artistiqueAvec Luc LangevinDurée du concert : 1h40 sans entracte

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06