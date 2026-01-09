Luc Langevin L’illusionniste Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Luc Langevin L’illusionniste

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 28.4 – 28.4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Luc Langevin est enfin de retour avec un tout nouveau spectacle de grande envergure.

.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Luc Langevin is back at last with a major new show.

L’événement Luc Langevin L’illusionniste Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme