LUC OF COURSE Salle Tessel Club House du stade Luc-sur-Mer

LUC OF COURSE

Salle Tessel Club House du stade Rue Tessel Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Course à pied pour petits et grands

Rendez-vous le dimanche 1er mars 2026.

13H30 Eveil athlétique 2017 à 2019 450m (gratuit)

13H45 Poussins 2015 à 2016 1000m (4€)

13H45 Benjamins 2013 à 2014 2000m (4€)

13H45 Minimes 2011 à 2012 3000m (4€)

14H30 de Minimes à Masters 5km (8€) ou (6€ licenciés FFA)

15H30 de Cadets à Masters 10km (13€) ou (11€ licenciés FFA)

Courses Label Régional FFA qualificative pour les France.

Retrait des dossards à partir du samedi 28 février 15h et le dimanche jusqu’à 13h30 Salle Tessel de Luc-sur-Mer.

Plus d’informations sur

https://luc-of-course-2026.onsinscrit.com

ou https://latranslutine.com .

+33 6 26 33 77 36 latranslutine14@gmail.com

English : LUC OF COURSE

Running for all ages

