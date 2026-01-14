LUC OF COURSE Salle Tessel Club House du stade Luc-sur-Mer
LUC OF COURSE Salle Tessel Club House du stade Luc-sur-Mer dimanche 1 mars 2026.
LUC OF COURSE
Salle Tessel Club House du stade Rue Tessel Luc-sur-Mer Calvados
Début : 2026-03-01 13:30:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Course à pied pour petits et grands
Rendez-vous le dimanche 1er mars 2026.
13H30 Eveil athlétique 2017 à 2019 450m (gratuit)
13H45 Poussins 2015 à 2016 1000m (4€)
13H45 Benjamins 2013 à 2014 2000m (4€)
13H45 Minimes 2011 à 2012 3000m (4€)
14H30 de Minimes à Masters 5km (8€) ou (6€ licenciés FFA)
15H30 de Cadets à Masters 10km (13€) ou (11€ licenciés FFA)
Courses Label Régional FFA qualificative pour les France.
Retrait des dossards à partir du samedi 28 février 15h et le dimanche jusqu’à 13h30 Salle Tessel de Luc-sur-Mer.
Plus d’informations sur
https://luc-of-course-2026.onsinscrit.com
ou https://latranslutine.com .
Salle Tessel Club House du stade Rue Tessel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 26 33 77 36 latranslutine14@gmail.com
English : LUC OF COURSE
Running for all ages
